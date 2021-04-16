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Происшествия16 апреля 2021 15:28

Во Владимире один человек пострадал при столкновении двух автомобилей

ДТП случилось днем 15 апреля в микрорайоне Доброе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД регионального главка полиции, в 13.40 в районе дома №8 по улице Добросельской женщина 1968 года рождения, ехавшая на легковушке «Фольксваген Поло», начала поворачивать налево и не уступила дорогу встречному «Хендай Солярис».

В результате 33-летний водитель «Соляриса» не пострадал, а женщина из «Фольксвагена» получила ушиб спины. Прибывшие на место сотрудники «скорой» оказали ей помощь на месте и отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.

ДТП