Во Владимире стали дешевле маски и антисептики

Владимирстат проанализировал, как изменились цены в регионе. Индекс потребительских цен по Владимирской области в марте по сравнению с февралем составил 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 100,9%, непродовольственные товары – 100,9%, услуги – 100,2%.

Среди продовольственных товаров в марте наблюдалось значительное выросли цены на курицу – на 5,9%, окорочка куриные – на 5,3%. Яйца куриные подорожали - на 7,3%, на столько же подорожал майонез, прирост цен на сахар-песок составил 3,2%, на масло подсолнечное - на 0,6%. Свекла подскочила в цене аж на 26,1%, морковь – на 18,1%, картофель на 14,2%, капуста белокочанная – на 8,8%, лук репчатый – на 5,4%, виноград – на 4,3%.Зато дешевле стали огурцы – на 33,6%, помидоры – на 12,4%, свежую зелень – на 10,6%, апельсины – на 4,9%. Также снизились цены на санитарно-гигиенические маски – на 17,5% и антисептики для рук – на 4,1%. Также дороже стали ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 14,7%, проживание в хостеле – на 6,5%, изготовление съемного протеза – на 6,3%, посещение детского ясли-сада – на 3,5%.