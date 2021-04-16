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Происшествия16 апреля 2021 15:16

Ковровчанин, переехавший без разрешения, может сесть на год

Он уклонился от административного надзора
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Ковровской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ (которого обвиняют в самовольном оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора. Решением Вязниковского городского суда за ним был установлен административный надзор, предусматривающий соблюдение определенных ограничений. С 23 декабря 2020 года по 10 февраля этого года мужчина нарушил установленные в отношении него запреты, не уведомив надзирающий орган, оставил ранее избранное им место жительства и стал проживать по другим адресам, тем самым выбыв из-под контроля сотрудников полиции. Теперь ему грозит до года колонии.

Криминал