В Суздальском районе дети с трудом добирались до школы

Сельские школьники не могли добраться до школы, а потом домой. В Суздальскую межрайонную прокуратуру обратились жители деревень Велисово и Раменье, которые пожаловались, что нет автобуса, на котором дети могли бы добираться до Сокольской средней общеобразовательной школы и обратно. С ноября 2020 года местная администрация, являющаяся учредителем Сокольской средней общеобразовательной и Добрынской основной общеобразовательной школ, не решила вопрос об организации перевозки учащихся. Главе администрации района внесено представление, однако в установленный срок нарушения не устранены. Прокурор обратился в суд, потребовав обязать администрацию района организовать бесплатную перевозку учащихся данных школ к указанным образовательным учреждениям и обратно. Заявление межрайонного прокурора находится на рассмотрении. Сейчас органом местного самоуправления заключен договор на перевозку с транспортной организацией с ограниченным сроком действия. Межрайонная прокуратура намерена добиваться удовлетворения исковых требований и организации перевозки на постоянной основе.