Житель Мурома угнал машину и пытался скрыться от полицейских

Вечером 4 апреля в полицию Муромского района поступило сообщение о том, что по улицам районного центра едет автомобиль «ВАЗ 2112», водитель которого может находиться в нетрезвом состоянии.

Менее чем через час сотрудники ГИБДД нашли автомобиль и попытались его остановить. Но мужчина не только не остановился, но и попытался скрыться. В итоге стражам порядка удалось его задержать.

- При проверке инспекторы установили, что находившийся за рулем 33-летний местный житель не имеет прав и сел за руль, употребив спиртное. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а автомобиль, на котором он передвигался, ему не принадлежит, - сообщили в областном УМВД.

Оказалось, что задержанный тайком от друга взял ключи от авто и отправился кататься. Возбуждены уголовные дела по статьям "угон" и "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Кроме этого, мужчина привлечен к административной ответственности.