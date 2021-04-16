Владимирцы увидят спектакли Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара

фото с сайта Владимирского театра кукол

С 22 по 25 апреля во Владимир с гастролями приедет Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара.

Артисты театра покажут несколько постановок. 22-24 апреля можно будет увидеть спектакль "Стойкий оловянный солдатик", который предназначен для детей от 6 лет.

22 и 23 апреля артисты покажут спектакль для самых маленьких зрителей в возрасте 2-3 лет "Теремок". Сказка входит в цикл «Сказки старых ремесел», юные ребята познакомятся с секретами гончарного искусства. Завертевшись, гончарный круг расскажет свою сказку – «Горшок-теремок». Оживут сделанные мастерами герои, и старая добрая сказка вновь удивит нас своим волшебством и мудростью.

В заключительные дни гастролей, 24 и 25 апреля, пройдет спектакль "Летучий корабль" - лирический балаган для детей от 3 лет.