В Гусь-Хрустальном районе появился свой автоклуб

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В Гусь-Хрустальный район прибыл новый многофункциональный культурный центр на колесах. На его покупку было направлено около 5,6 миллиона рублей, в том числе более 4,6 миллиона рублей – из федерального бюджета.

Новый автоклуб будет обслуживать 12 населенных пунктов Гусь-Хрустального района, где живут более 1,5 тысяч человек. С его помощью работники культуры смогут организовать в любом уголке района самые разные культурные мероприятия: дни деревни, посёлка, села, познавательные, развлекательные, игровые программы для детей, полезные встречи с представителями социальных служб, концертные программы и тематические мероприятия к праздникам.

Напомним, что автоклубы за счёт федеральных средств нацпроекта «Культура» в 2021 году получают четыре районных дома культуры Владимирской области. Три из них уже поступили в районы: кроме Гусь-Хрустального, ещё в Гороховецкий и Меленковский. До конца апреля многофункциональный культурный центр поступит и в Ковровский район.