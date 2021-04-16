Волонтеры уберутся на территории Свято-Троицкого Александра Невского храма в Ворше

фото предоставлено АВО

17 апреля в рамках Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры участники добровольческого центра «Волонтеры культуры» при Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи проведут благоустройство и наведут порядок на территории вокруг церкви Святой Живоначальной Троицы с приделом в честь князя Александра Невского в селе Ворша Собинского района.

Субботник планируется провести в рамках мероприятий к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В нем примут участие директор департамента культуры Алиса Бирюкова и около 30 волонтеров.

Участников субботника познакомят с историей памятника архитектуры, расскажут о связи национального героя русской земли с Владимирским краем. На объекте добровольцы проведут целый день.