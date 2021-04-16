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Общество16 апреля 2021 9:47

Владимирская область присоединится к акции "Красная гвоздика"

Она направлена на помощь ветеранам
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Акция "Красная гвоздика" стартует в преддверии Дня Победы. Жители Владимирской области смогут внести личный вклад в дело помощи ветеранам, приобретая значок акции в магазине, на почте или за пожертвование у волонтеров. Вырученные средства будут направлены на оказание помощи ветеранам.

«Красная гвоздика» − ежегодная акция благотворительного фонда «Память поколений». Эта некоммерческая организация формирует новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи взрослой категории граждан – ветеранам боевых действий.

Помощь уже оказана более чем 15 тысячам российским ветеранам, сообщают в Фонде. Во Владимирской области проектом было охвачено 100 ветеранов – они получили помощь на сумму почти 5,5 миллионов рублей.