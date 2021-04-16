Владимирский боксер выступит на чемпионате России среди молодежи

В Подмосковном Серпухове с 26 апреля по 2 мая пройдет чемпионат России по боксу среди молодежи 19-22 лет. В турнире примут участие более 200 сильнейших боксеров из 51 региона страны. Владимирскую область будет представлять Карен Аветисян (до 81 кг).

Призовой фонд чемпионата России среди молодежи составит 17,5 млн рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Чемпионат России пройдет на базе дворца спорта «Надежда» с учетом противопандемийных ограничительных мер.