В Камешковском районе ликвидирован пожар в производственном здании

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре на территории производства в Лаптево поступила на пульт диспетчеров пожарной охраны в 16.25, вскоре к месту ЧП прибыли первые пожарные расчеты.

- На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из-под кровли, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожарные предотвратили распространение огня по всему зданию, в результате сгорели только кровля и чердачное помещение. Площадь пожара составила 375 квадратных метров. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МС устанавливают причину возгорания.