Во Владимире проверили грузовики с сыпучими грузами

Фото: администрация города Владимира

Традиционные весенние рейды по проверке самосвалов, перевозящих песок и прочие сыпучие грузы, начались в областном центре. Дело в том, что согласно городским правилам благоустройства, такие грузы требуется перевозить, накрыв их тентом, дабы на улицы и другие автомобили не попадала грязь.

Как сообщает 15 апреля администрация города Владимира, в районе моста через Клязьму проверяющие за время мероприятия задержали сразу шесть самосвалов. Четыре из них попались на перевозке грузов без специальных тентов, а два нарушили правила проезда грузовых машин, которым через мост проезжать запрещается.

По всем фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях.