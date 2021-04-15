Во Владимирской области цены в марте росли медленнее, чем в феврале

Как сообщили во Владимирском отделении Банка России, инфляция в марте во Владимирской области замедлилась до 5,8%. По сравнению с февралем рост цен на продовольствие замедлился на полпроцента до 7,8%. Снизились цены на свежие огурцы и помидоры, крупы, замедлился рост цен на виноград и яблоки, сахар и макароны с хлебом. Непродовольственная инфляция в регионе за месяц не изменилась, остановившись на показателе в 6,5%. Некоторые товары, например, мебель, подорожали, в том числе из-за дефицита сырья и материалов, которые поступают из Европы, цены на стиральные машинки и плиты стали расти медленнее, а на холодильники и утюги даже снизились.

- Главная причина замедления инфляции в регионе – в расширении ассортимента, который представлен торговыми сетями. Помимо продукции местных производителей на наших прилавках много товаров, которые поставляются из соседних областей, – отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. – Постепенно люди возвращаются к привычному образу жизни, делают больше покупок, в том числе и тех, что раньше откладывали. И это позитивный фактор – экономика восстанавливается, у производителей появляется стимул наращивать выпуск.