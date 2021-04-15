Владимирцев приглашают убрать Князь-Владимирское кладбище

17 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города Владимира порядок и на мемориальном Князь-Владимирском кладбище. Прежде всего планируется убрать листья, ветки и мусор, а мешки с ним увезут коммунальщики. Также власти города обсудили вопрос о возможности ремонта и восстановления поврежденных оград и надгробий на могилах, давно не помещавшихся родственниками похороненных. Поскольку закон ограничивает проведение таких работ и механизм их только планируется проработать, мэрия просит горожан навести порядок на могилах своих родных и близких, похороненных на Князь-Владимирском кладбище. На уборку кладбище выйдет семьдесят человек, в том числе курсанты ВЮИ, студенты ВлГУ и школьники. Присоединиться к ним могут все желающие, сбор пройдет 17 апреля в 9:00 у Вечного огня. Нужный инвентарь всем выдадут. Напомним, Князь-Владимирское кладбище - одно из самых старых некрополей города, основанное после эпидемии чумы в 1770-е годы за Нижегородской заставой. В 1975 году на кладбище был открыт мемориал в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне и в память о солдатах, умерших от ран в госпиталях Владимира.