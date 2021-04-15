В Гусь-Хрустальном у хозяйки квартиры родственник украл золото и стекло

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовных дел по статье «Кража», объединенных в одно производство.

По версии следствия, в сентябре прошлого года жительница райцентра сообщила в полицию о том, что из ее квартиры пропали хрусталь и деньги. Полицейские вышли на след подозреваемого, которым оказался 31-летний родственник потерпевшей, бывавший у нее в гостях и знавший. Где лежат ценности.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина может быть причастен и к еще одной краже из этой квартиры — по версии следствия, ранее он стащил оттуда золотые украшения и монеты, но хозяйка редко их доставала, потому кражу заметила не сразу.

Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей. В скором времени это дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.