Во Владимирской области с 16 апреля вводится особый противопожарный режим

В связи с резко возросшим количеством пожаров, на территории Владимирской области с 16 апреля вводится особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сообщает администрация региона.

На время действия ОПР категорически запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы на территориях районов, городов и прочих населенных пунктов, а также в садовых и огороднических товариществах. Также запрещается сжигать мусор, отходы производства в лесу и на торфяниках. Вне закона сельскохозяйственные палы травы.

Также гражданам запрещено находиться в лесах и въезжать в них на транспорте, кроме тех, кому это необходимо для обслуживания линейных сооружений.

В условиях действия ОПР за нарушение правил противопожарного режима в лесах граждане могут быть оштрафованы на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, организации — от 300 до 500 тысяч. За разведение огня в населенных пунктах на граждан может быть наложен штраф на сумму от 3 до 4 тысяч рублей, на организации — от 200 до 400 тысяч рублей.

Особый противопожарный режим действует до особого распоряжения губернатора.