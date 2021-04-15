Владимирская вокалистка выступит на Всероссийском конкурсе "Новая звезда - 2021"

17 апреля стартует новый телесезон музыкального состязания "Новая звезда", в котором участвуют представители всех регионов России.

От Владимирской области кастинг конкурса прошла Юлия Галкина. В прошлом году она с красным дипломом окончила Владимирский областной колледж культуры и искусства по специальности «Народное художественное творчество».

- В 6 лет мне поставили бронхиальную астму. Чтобы исправить проблемы со здоровьем, начала петь − сначала в академическом хоре музыкальной школы №2 имени Прокофьева, потом в капелле Эдуарда Маркина, именно там мне дали первую главную роль в постановке «Щелкунчик». Затем пошла в эстрадно-джазовый лицей к Ларисе Семиной. После него попала в эстрадный ансамбль «Влада» в Городском Дворце культуры. Недавно я переехала в Москву, учусь на факультете коммуникативного менеджмента по специальности «Мультимедийная журналистика». Активно преподаю вокал, веду актёрское мастерство и принимаю участие в разных творческих проектах, – рассказала о себе конкурсантка.

Участников ждет восемь концертов. В финале каждого концерта-прослушивания самых сильных исполнителей определят и профессиональное жюри, и телезрители посредством смс-голосования. Независимо от экспертной оценки, каждый из восьми фаворитов голосования получит специальный приз зрительских симпатий и денежную премию. Финал конкурса состоится 13 и 14 июня.