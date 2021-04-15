В Кольчугинском районе до конца года построят новую баню

Кольчугинский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области о возложении обязанности создать на территории поселения общественную баню, в которой будет минимум девять мест. Сейчас в поселке постоянно живет 3 370 человек, далеко не во всех домах есть центральный водопровод и канализация, почти в половине жилья нет центрального горячего водоснабжения, а также ванны или душа. Суд согласился с прокурором и обязал местную администрацию до 1 января 2022 года построить в поселке общественную баню.