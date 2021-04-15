Во Владимирской области самые богатые пенсионеры живут в Кольчугинском районе

Самые высокие ежемесячные пенсии получают в Кольчугинском, Ковровском районах и во Владимире – 16 329 с половиной рублей, 16 076,7 рублей и 16 227,9 рублей в областной столице. Впрочем, резкого разрыва между максимальными и минимальными пенсиями нет. Меньше всего средние пенсии в Селивановском и Меленковском районах – 14 492,7 и 14 498,8 соответственно. При этом средний размер пенсий во Владимирской области – 15 554,8 рублей в месяц, а прожиточный минимум для пенсионеров в регионе – 9106 рублей в месяц.