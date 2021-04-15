Из-за поджога травы в Гусь-Хрустальном районе загорелось 10 деревянных домов

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

15 апреля поступило сообщение о пожаре в населённом пункте Першково Гусь-Хрустальном района.

- Предварительно в результате несанкционированного пала сухой травы произошел переход огня на 10 деревянных строений, - сообщили в областном управлении МЧС.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Работают 14 единиц техники и 33 человека. Группировка наращивается. К месту пожара направляется вертолет МЧС России МИ-8 с ВСУ-5.

В связи с ветреной погодой сохраняется угроза распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало.

В деревне Першково 72 дома, 23 – жилые. В них проживает 41 человек. Информация уточняется.