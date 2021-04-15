В Петушках будут судить организаторов несанкционированной акции

В Петушинский районный суд поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ в отношении заместителя председателя «Альянса врачей» - организации, признанной на территории РФ иностранным агентом. Как указано в материалах дела, что в открытом доступе на канале YouTube разместили видеоролики с публичными призывами заместителя к массовому пребыванию жителей к исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области для участия в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Позднее 6 апреля 2021 года в период времени с 12-00 до 15-00 часов на прилегающей к ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области территории, собрались люди на несанкционированную акцию, создавшую препятствие движению транспортных средств, сотрудников, посетителей, и нарушившую на несколько часов нормальное функционирование исправительного учреждения. Дело рассмотрят сегодня в 15:00.