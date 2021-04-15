В массовом ДТП под Вязниками возросло число пострадавших

Напомним — ранее в региональном главке полиции сообщили о ДТП с тремя машинами, произошедшем в десятом часу утра в районе поворота на Мстеру. По первоначальной информации три человека погибли, еще один получил травмы.

- 15 апреля в 9.15 на регулируемом перекрестке федеральной автодороги М-7 «Волга» произошло столкновение четырех транспортных средств — трех грузовых и одной легковой машины. В результате данного ДТП погибли три человека, два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщил врио начальника ОГИБДД по Вязниковскому району Денис Мошин.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать экстренные службы, подробности случившегося уточняют сотрудники Госавтоинспекции.