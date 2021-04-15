Из Гороховца нижегородская электричка отправится позже расписания

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, в связи с ремонтом железнодорожных путей на Владимирском направлении в Нижегородской области утренний электропоезд №6310 сообщением Гороховец-Нижний Новгород 16 и 20 апреля будет отправляться на 10 минут позже — в 06.45 вместо обычных 06.35.

Соответственно, на конечную станцию поезд прибудет также на 10 минут позже — в 08.20.

А вот 17 и 18 апреля электричка №6310 будет следовать в привычном расписании. Что касается 19 и 21 апреля, то по этим дням электропоезд отправится также вовремя, но прибудет в Нижний Новгород не в 08.10, а в 08.16.

Уточнить расписание можно на официальных порталах железной дороги либо в билетных кассах.