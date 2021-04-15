Более пяти тысяч владимирских одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение

15 апреля выпускники школ пишут итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. Во Владимирской области итоговое сочинение (или изложение, если речь идет об учениках с ограниченными возможностями здоровья – они могут выбрать такой вариант) проведут в 140 местах проведения для 5851 школьников. На выбор ребятам предоставляют пять тем:

1. Забвению не подлежит (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности).

2. Я и другие (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»).

3. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом).

4. Время перемен (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством).

5. Разговор с собой (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).

Те из одиннадцатиклассников, кто не смог получить за сочинение «зачет» или не написал его в срок по уважительной причине (например, был на больничном и может предоставить справку), могут написать его в дополнительные сроки – 5 мая и 19 мая.