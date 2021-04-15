В Покрове молодой человек вскрыл камеру хранения сетевого магазина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

По версии следствия, в минувшем феврале у 64-летней горожанки неизвестный похититель стащил из камеры хранения магазина пакет, в котором лежали телефон, документы и продукты в общей сумме более чем на 11 тысяч рублей.

Изучив записи с камер наблюдения оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 18-летний местный житель. Парень признался в краже и объяснил, что два дня назад забрал с собой один из двух ключей ячейки, а в день кражи вернулся и увидел, что внутри что-то лежит. Открыв ключом дверцу, молодой человек спрятал чужой пакет в рюкзак и ушел.

Часть вещей удалось найти и вернуть законной хозяйке. В скором времени это дело рассмотрит Петушинский районный суд.