Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 апреля 2021 11:25

Муромлянка подала в суд на владельца покусавшей ее собаки

Она требует возместить ей расходы на лечение
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий

Жительница Мурома прогуливалась вечером со своей собакой на поводке. Внезапно на ее собаку набросился другой пес, гуляющий один и без поводка. Женщина попыталась разнять животных и спасти своего питомца, но при попытке отогнать и оттащить чужую собаку, та набросилась на нее. В результате произошедшего горожанке пришлось обратиться за медицинской помощью для себя и своей собаки, потратиться на лечение. Чтобы компенсировать убытки, женщина решила обратиться в суд с иском о взыскании данных расходов с владельца собаки, напавшей на нее. Это не первый случай в регионе, когда владельцы животных отвечают за поведение своих оставленных без присмотра питомцев в суде. Во Владимирской области размер компенсации, как правило, составляет несколько десятков тысяч рублей.