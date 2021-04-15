Муромлянка подала в суд на владельца покусавшей ее собаки

Жительница Мурома прогуливалась вечером со своей собакой на поводке. Внезапно на ее собаку набросился другой пес, гуляющий один и без поводка. Женщина попыталась разнять животных и спасти своего питомца, но при попытке отогнать и оттащить чужую собаку, та набросилась на нее. В результате произошедшего горожанке пришлось обратиться за медицинской помощью для себя и своей собаки, потратиться на лечение. Чтобы компенсировать убытки, женщина решила обратиться в суд с иском о взыскании данных расходов с владельца собаки, напавшей на нее. Это не первый случай в регионе, когда владельцы животных отвечают за поведение своих оставленных без присмотра питомцев в суде. Во Владимирской области размер компенсации, как правило, составляет несколько десятков тысяч рублей.