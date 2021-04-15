Жителя Юрьев-Польского случайная знакомая оставила без денег на счете

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в апреле в полицию Юрьев-Польского обратился 36-летний мужчина, рассказавший, что с его банковского счета исчезло 34 тысячи рублей.

- Мужчина пояснил полицейским, что накануне отдыхал в компании малознакомой девушки, - сообщили в региональном главке полиции.

Сыщикам удалось установить личность девушки, которой оказалась 19-летняя юрьевпольчанка. Она не стала отпираться и созналась в том, что действительно смогла воспользоваться моментом — когда в ее руках оказался телефон нового приятеля, она перевела через мобильный банк его средства на собственный счет.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.