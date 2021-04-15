Города и районы Владимирской области вводят особый противопожарный режим

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, после данной 14 апреля рекомендации о введении особого противопожарного режима он был введен в действие в Гусь-Хрустальном и Судогодском районах, в Ильинском сельском поселении, Брызгаловском сельском поселении, Следневском сельском поселении, а также в поселке Балакирево Александровского района. Ранее ОПР был введен на территории Владимира.

Между тем, ситуация с палами сухой травы в регионе усложнилась — на сегодняшний день выгорело 126 гектаров земли, официально зарегистрировано уже 83 пала травы. На вчерашний день эти цифры были в несколько раз ниже.

В связи с этим региональный главк МЧС предупреждает жителей и гостей региона о том, что разведение открытого огня и в особенности палы травы крайне опасны. В случае пожара следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».