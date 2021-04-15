В Киржачском районе от огня пострадали 4 дачных дома и 2 бани

фото ГУ МЧС по Владимирской области

14 апреля в 14.39 спасателям сообщили о пожаре дачного дома в деревне Головино Киржачкого района.

Когда подразделения Киржачского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место горели 2 дачных домов. На помощь подоспели представители добровольного пожарно-спасательного формирования Филипповского сельского поселения, а также сотрудники пожарно-спасательных частей №250 и №254 Московской области.

- Благодаря совместной слаженной работе, удалось локализовать пожар на площади 252 кв.м. и не допустить распространения огня на все жилые строения в деревне, где расположено порядка 300 домовладений. Проживают в деревне порядка 100 человек, на момент происшествия в населённом пункте находились около 40 человек, - рассказали в региональном управлении МЧС.

От огня пострадали 4 дачных дома и 2 бани. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, загорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении – брошенный окурок привел к загоранию неокошенной сухой травы, после чего огонь перешёл на строения.

К ликвидации пожара привлекались 12 единиц техники и 33 человека.