Во Владимире произошел пожар в торговом центре на улице Красносельской

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 23.24 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в ТЦ «Макромер», расположенном в доме №3 по улице Красносельской.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили дым, валивший из первого этажа. В итоге возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров, никто из людей не погиб и не пострадал. Сгорели лишь пакеты — продукция, которую выпускает ТЦ.

На тушение пожара выезжали пять пожарных машин и 16 огнеборцев. Сейчас дознаватели устанавливают причину произошедшего.