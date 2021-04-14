В Муроме работодатель убил и расчленил сотрудника

В феврале региональный Следком возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего мужчины. В причастности к исчезновении мужчины заподозрили жителя и уроженца города Мурома, ранее неоднократно судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Когда его допросили, мужчина подтвердил, что в день исчезновения, действительно, встречался с потерпевшим, однако тот ушел в неизвестном направлении и сообщил, что планирует отправиться на заработки в Москву. Но при осмотре его квартиры у заподозренного муромлянина следователями-криминалистами СК России на предметах мебели и быта обнаружены следы бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что указанные следы являются кровью пропавшего. В марте обвиняемый решил скрыться от следствия. Он купил на автовокзале Мурома билет в Москву, две сим-карты, а также снял со своего счета около 200 тысяч рублей. Чтобы запутать следы, мужчина сменил планируемый маршрут и выехал на автобусе в город Нижний Новгород, но в пути его задержали правоозранители. Задержанный признал свою причастность к исчезновению потерпевшего, его арестовали. По версии следствия, 30 января этого года потерпевший, находясь дома у своего работодателя, рассказал ему, что решил уволиться и открыть свой бизнес. Кроме того, сообщил, что ряд его коллег тоже уволятся и перейдут на работу к нему. В результате мужчины поссорились, работодатель до смерти избил работника, потом расчленил тело, расфасовал по пакетам и вывез останки. По словам мужчины, останки потерпевшего он вывез в лесополосу Муромского района. В ходе проверки показаний на месте он указал на возможное их местоположение. При осмотре с привлечением сотрудников полиции и военнослужащих указанного им места орудие преступления, одежда и части тела пропавшего обнаружены не были. 12 апреля обвиняемый сообщил место сокрытия останков потерпевшего. В ходе проверки показаний на месте в черте города Муром, недалеко от гаражного кооператива, обнаружены два полиэтиленовых пакета, внутри которых находились некоторые части тела потерпевшего. Сейчас по уголовному делу назначены медицинская, генетическая, медико-криминалистическая судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с региональным МВД.