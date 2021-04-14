Во Владимирской области стало меньше детсадовцев

Владимирстат подсчитал, как изменилось число воспитанников дошкольных образовательных организаций. Их число сокращалось последние годы и с 75,1 тысяч в 2016 году упало до 70,1 тысяч в конце 2020 года. При этом еще в 2019 таких детей насчитывалось 72,6 тысяч. Число самостоятельных дошкольных учреждений в регионе тоже уменьшилось: с 477 в 2016 до 435 в 2020. Всего в области 78,4 процентов детей от года до шести лет ходят в детские сады. Больше всего таких детей в Коврове - 87,9%, на втором месте Киржачский район – 85,9%, во Владимире чуть меньше – 84,8%. Недалеко от областной столицы отстал Меленковский район – 83,8%. Меньше всего дошколят ходят в детские сады в Гусь-Хрустальном – 61,2%, Селивановском – 57,8% и Муромском – 49%.