Под Муромом автомобиль врезался в дерево, уходя от столкновения

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 15.10 на 166 километре указанной автодороги женщина, ехавшая на «Тойоте РАВ-4» 1972 года рождения, начала обгон следовавшего перед ней автомобиля.

Однако в этот момент по встречной полосе уже ехала легковушка «Киа Рио», тоже совершавшая обгон. Водитель «Киа» 1983 года рождения в результате столь неожиданного маневра «Тойоты» вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате мужчина из «Киа» получил травму — врачи диагностировали у него ушиб шейного отдела позвоночника. К счастью, травма оказалась не очень серьезной — врачи оказали пострадавшему помощь на месте и отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.