Пенсионер из Гусь-Хрустального добивался звания ветеран труда через суд

Пенсионер, проработавший тридцать лет, в январе этого года обратился в отдел соцзащиты с заявлением о присвоении звания «Ветеран труда» на основании приказа о награждении передовиков производства знаком «Победитель соревнований 1977 года». Но ему отказали, поскольку в приказе о награждении в его отчестве допустили ошибку и первую букву написали неправильно. Гусевчанин пояснил, что удостоверение и значок «Победитель соревнований 1977 года» он потерял, поскольку прошло много времени. Но награждение пенсионера подтверждал не только приказ, где, кстати, было указано его место работы и должность – такая же, как и в личной карточке. Его слова подтверждала выписка из протокола заседания заводского комитета профсоюза Гусевского ордена Октябрьской революции хрустального завода. Кроме того, в его трудовой книжке также имеется запись о том, что он награжден Всесоюзным знаком «Победитель соцсоревнований 1977 года» с выдачей денежной премии в сумме 15 рублей на основании приказа. Суд удовлетворил требования гусевчанина и пенсионер получил звание «Ветеран труда».