На оснащение новой школы в Коммунаре потратят более шестидесяти миллионов

Администрация города Владимира объявила несколько электронных аукционов на поставку оборудования в новую школу, которую достраивают в Коммунаре. В общей сложности планируется потратить шестьдесят с лишним миллионов рублей. Только на поставку робототехнического оборудования планируют потратить более двадцати миллионов рублей, двенадцать с лишним миллионов пойдут на поставку учебного оборудования для начальной школы. На технику для уроков технологии выделено в общей сложности почти семь миллиона, на лабораторное оборудование в общей сложности – более двух миллионов. Почти двадцать миллионов выделено для приобретения цифровых лабораторий, более пяти миллионов пойдет на покупку школьной мебели, почти три с половиной миллиона – на спортивное оборудование. По планам ученики придут в современную школу в новом учебном году.