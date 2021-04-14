Во Владимире загорелась трава в районе остановочной платформы Автоприбор

Днем 14 апреля владимирцы сообщили о горении, происходящем в районе дома №92 «б» по улице Большая Нижегородская — по этому адресу расположено металлургическое предприятие. Однако выяснилось, что горит вовсе не территория завода.

- На данном участке в пойме Клязьмы происходит горение травы, на место выехала аварийно-спасательная служба, - сообщила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Вместе с тем, с 14 апреля на территории Владимира введен особый противопожарный режим. В связи с этим наказание за пал травы ужесточается — гражданам может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей.