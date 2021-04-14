Во Владимире росгвардейцы сдали 20 литров крови для нуждающихся пациентов

фото Областного управления Росгвардии

В преддверии Национального дня донора сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Владимирской области во главе с начальником Управления полковником полиции Андреем Медведевым приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу».

Перед началом процедуры добровольцы прошли обязательный медицинский осмотр. Сам процесс сдачи крови проходил на территории ведомства в передвижной станции переливания крови. Всего в акции приняли участие более 50 росгвардейцев. Они сдали 20 литров крови.

Личный состав управления регулярно принимает участие в донорских акциях и планируют дальше продолжать это на постоянной основе.