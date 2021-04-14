В связи с теплой и сухой погодой во Владимире установили особый противопожарный режим.

В этот период запрещено ходить в лес и ездить туда на машинах, разводить костер в парках, на даче, сжигать мусор.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа от 2000 рублей на граждан и до 200000 рублей - на юридических лиц. В особый противопожарный режим штрафы увеличиваются вдвое!

Напомним, на сегодняшний день в регионе произошло уже 48 палов травы. Сжигание мусора в трех районах привело к уничтожению нескольких бань и сараев.