Четырех владимирцев и одного москвича будут судить за открытие подпольного игрового клуба

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр в отношении одного жителя Московской области и четырех местных жителей. По версии следствия, с августа 2020 года по март 2021 года подозреваемые на территории города Киржача в нежилом помещении незаконно разместили игровые автоматы и организовали проведение азартных игр. Следователем СК России совместно с сотрудниками УФСБ по Владимирской области в ходе проведенных обысков изъято 19 единиц игорного оборудования и более 50 тысяч рублей, полученных от незаконной деятельности. В момент обнаружения незаконного бизнеса в игорном зале находился его администратор, охранник и один из любителей азартных игр. Подозреваемые признались, их отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.