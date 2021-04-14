Во Владимирскую область привезли еще пятнадцать тысяч доз вакцины от коронавируса

Поступившую вакцину уже распределили по поликлиникам и больницам, где проходит вакцинация, а в скором времени ждут еще 7200 доз иммунобиологического препарата. Всего в регион уже поступило более 96 тысяч доз вакцины «Спутник V». По данным на 14 апреля в регионе привито от новой коронавирусной инфекции более 67 тысяч человек, из них почти 46400 получили второй компонент вакцин. А среди пенсионеров старше 65 лет прививки сделали более 28 тысяч человек. В первую очередь вакцинируют тех, кто рискует получить серьезные осложнения после коронавируса - пожилых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, страдающих сахарным диабетом и ожирением. Напомним, во Владимирской области развернуто более 50 стационарных пунктов вакцинации в государственных и частных медицинских организациях. Кроме того, 17 бригад мобильных фельдшерско-акушерских пунктов проводят вакцинацию сотрудников предприятий и организаций, а также жителей удаленных деревень и сел. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам Covid-19.