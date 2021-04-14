Реку Нерль загрязняли коммунальщики

Росприроднадзор выявил источник загрязнения реки Нерль во Владимирской области. Напомним, местные жители стали жаловаться на неприятный запах воды. Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям провело рейдовый осмотр акватории и водоохранной зоны реки Нерль в районе поселке Сокол. И обнаружили в пределах водоохранной зоны, в пределах ста метрах от реки ямы, заполненные сточными водами, которые позднее попадали в Нерль. По фактам выявленных нарушений в отношении МУП «Суздальские коммунальные системы» составлены протоколы об административном правонарушении по двум статьям - «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности» и «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств». Сейчас специалисты взяли пробы воды, сбрасываемой из канализационного колодца в реку Нерль. После получения результатов исследований в отношении виновного лица будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.45». Также специалисты рассчитают, какой вред причинили Нерли.