В Ковровском районе большегруз врезался в самосвал дорожной службы

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась в 18.02 на 265 километре автодороги.

Водитель большегруза «Скания» с полуприцепом 1968 года рождения столкнулся с ехавшим впереди самосвалом «КамАЗ», за рулем которого находился 47-летний водитель. Предварительно, водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию.

В результате ДТП травмы получил мужчина, управлявший «Сканией». Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала его, однако от полученных травм водитель впоследствии скончался.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.