Ковровчанина будут судить за оскорбление полицейского

Ковровской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. 15 января этого года пьяный ковровчанин в дежурной части межрайонного отдела МВД России «Ковровский», умышленно и публично оскорбил сотрудника полиции в неприличной форме. Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года. Рассматривать дело по существу будет мировой судья города Коврова и Ковровского района.