Во Владимирской области проверят все строящиеся ФАПы

Проверки по поручению губернатора проведут в каждом из 38 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных и возводимых в рамках плана реализации нацпроекта на 2020 год. По соглашению с Минздравом России срок ввода ФАПов в эксплуатацию из-за пандемии коронавируса для целого ряда регионов, в том числе Владимирской области, продлили до конца 2021 года. Сейчас 28 из 38 построенных в нашей области ФАПов уже введены в эксплуатацию, а еще десять должны построить до 1 июля этого года. Специальная комиссия из представителей областной администрации и главврачей районных медицинских учреждений, проверит имеющиеся в новых ФАПах медицинское и прочее оборудование, а также соответствие имеющегося оборудования выданным лицензиям.