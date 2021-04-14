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Происшествия14 апреля 2021 11:29

В Вязниковскую колонию попытались передать телефон и сим-карту

Запрещенные предметы нашли в посылке
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В ИК-4 городе Вязники попытались доставить в исправительное учреждение запрещенные предметы. Сотрудники колонии нашли их в посылке, пришедшей на имя осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии, и изъяли запрещенные предметы. Среди вещей в посылке был спрятан мобильный телефон, сим-карта и зарядное устройство, которые не дошли до заключенного. Спрятать технику попытались в том числе засунув в кроссовки. Теперь материалы о происшествии будут направлены в районный отдел полиции для рассмотрения вопроса о привлечение лица, направившего посылку, к административной ответственности.

Криминал