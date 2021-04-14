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Происшествия14 апреля 2021 10:38

Гусевчанин получил срок за убийство знакомого и серию дачных краж

Он активно сотрудничал со следствием, но это не помогло избежать длительного заключения
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Тридцатитрехлетний житель Гусь-Хрустального осужден сразу по нескольким статьям - убийство, покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище и кражи с незаконным проникновением в жилище. Вечером 25 декабря 2019 года ранее судимый мужчина поссорился с пятидесятитрехлетним знакомым и избил его руками, ногами, нанес удары ножом и табуретом по голове и телу жертвы. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении гусевчанин признал полностью, в содеянном раскаялся, активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он осужден за серию краж, совершенных из дачных домиков садовых товариществ Гусь-Хрустального района, откуда он утащил вещей на 24 тысячи рублей. Учитывая все обстоятельства уголовного дела, суд приговорил его к одиннадцати годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Криминал