Жители Владимирской области продолжают болеть ОРВИ

За последнюю неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 6 964 человека с признаками ОРВИ, среди них 3 554 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 30,6%, а превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в этой возрастной категории. Во Владимире за это же время к врачам обратилось 2 173 горожанина, в том числе 1 155 детей. Пороговый уровень заболеваемости в областной столице ниже на 44,5%. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одной возрастной категории. По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа по-прежнему не зарегистрированы. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, метапневмавирусы, hCov (сезонная коронавирусная инфекция).