Во Владимире прививки от коронавируса сделали почти 19 тысяч человек

В областной столице на 13 апреля первый компонент вакцины получил уже 18801 житель. Из них 12811 человек получили оба компонента вакцины, а 3033 горожанина записаны на вакцинирование 3033 человека. Напомним, сделать прививки от новой коронавирусной инфекции можно в семи лечебных учреждениях города. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги или по телефонам:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).