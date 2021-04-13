Во Владимире прививки от коронавируса сделали почти 19 тысяч человек

В областной столице на 13 апреля первый компонент вакцины получил уже 18801 житель. Из них 12811 человек получили оба компонента вакцины, а 3033 горожанина записаны на вакцинирование 3033 человека. Напомним, сделать прививки от новой коронавирусной инфекции можно в семи лечебных учреждениях города. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги или по телефонам:
ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,
ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,
ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,
ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,
ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,
ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,
Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).