В Суздале отремонтируют детскую поликлинику

Областная администрация объявила аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники Суздальской районной больницы. За шестьдесят дней подрядчику, которого выберет комиссия, предстоит частично переоборудовать первый этаж, где находится поликлиника, переоборудовать туалет, создать служебное помещение для врачей, увеличить входные группы, добавить к ним пандус и подъемник. Также придется разобрать несколько кирпичных перегородок, построить навес и новые лестницы с крыльцом, заменить двери, несколько окон и подоконников, сантехнику, заменить коммуникации, выполнить косметический ремонт. Переделки коснутся кабинета неотложной помощи с отдельным входом, гардероба, холла с игровой зоной и стойкой, кабинетов педиатров, офтальмолога, кабинета здорового ребенка, кабинета старшей медицинской сестры, служебного и общественного туалетов. А кабинеты невролога, кардиолога, эндокринолога, хирурга, кабинет УЗИ и процедурный кабинет, перевязочная, колл-центр и картотека останутся без изменений. Всего на ремонт готовы выделить 16 704 199,95 рублей. Заявки принимаются до 22 апреля.