Торговка во Владимире продавала сало и фарш без документов

Управление Россельхознадзора по Владимирской области провело рейд во Владимире, и осмотрела места, где торговали свининой. На одном из Владимирских рынков обнаружили местную жительницу, продающую фарш из свинины и соленое сало без ветеринарных сопроводительных документов. При этом продукция была изготовлена не на промышленном производстве, а в домашнем хозяйстве. В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных». Ее оштрафовали на тысячу рублей.